إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بالعريش

أصيب 9 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متنوعة أثر وقوع مشاجرة بين طرفين بمناطق شرق العريش، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من بينهم سيدة، ونقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، والعناية الطبية.

مستشفى العريش يستقبل 9 مصابين

وقال مصدر طبي في بيان له إن قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام استقبل 9 مصابين «أحمد.ع» 30 عاما، مصابا بجرح متهتك في فروة الرأس بطول 12 سم، و«محمد.ع.» 38 عاما، مصابا بجرح أعلى الأنف بطول 6 سم و«محمد. د.ر» 52 عاما، مصابا بجرح متهتك بفروة الرأس بطول 10 سم وكدمات متفرقة بالجسد و«عبد.ا.ل» 64 عاما مصابا بكدمات متفرقة بالجسد.

كما أصيب «محمد.م» 38 عاما، بكدمات متفرقة بالجسد وجرح في فروة الرأس و«إسماعيل.س» 53 عاما، مصابا بكدمات متفرقة في الجسد وجرح في فروة الرأس، وصلاح إسماعيل 23 عاما، مصاب بكسر في الذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد و«هبة. ا» 21 عاما، مصابة بتورم بالكتف والذراعين و«جبريل.س» 40 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجروح في فروة الرأس