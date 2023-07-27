إصابة 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

أصيب 11 شخصا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، إثر مشاجرة بالعصا والشوم، نشبت بين عائلتين بسبب خلافات على إقامة حفل زفاف بقرية نمرة البصل، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بالعصا والشوم والأسلحة البيضاء، بين عائلتين بقرية نمرة البصل التابعة لدائرة المركز.

إصابة 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد محمد عمارة إلى محل الواقعة، وجرى فرض كردون أمني للسيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 11 شخصا إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين، استخدموا فيها العصا والشوم، بسبب خلافات بينهم على رفع كمية من الرمل والزلط من أجل إقامة حفل زفاف، بقرية نمرة البصل التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات، مطالبة الطرف الأول، للطرف الثاني، برفع وإزالة كميات من الرمل والزلط، من أجل إقامة عرس ابنته، الأمر الذي رفضه الطرف الثاني، مما أسفر عن حدوث مشاجرة نتج عنها إصابة 5 أشخاص من الطرف الأول، و6 أشخاص من الطرف الثاني، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

كما جرى اقتياد المتهمين إلى ديوان عام المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وأوضح محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أنذ المادة رقم 240 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وكل قضية يتم الحكم فيها بحسب القيد والوصف.