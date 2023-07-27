تسكين الدرجات غدا قبل إعلان نتيجة ثالثة ثانوي عام 2023 علمي وأدبي

تصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المرحلة الأخيرة في نتيجة ثالثة ثانوي عام 2023 علمي وأدبي في كنترولات الثانوية العامة، مساء اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2023، تمهيدا لمراجعتها وإعدادها في شكلها النهائي.

نتيجة ثالثة ثانوي عام 2023 علمي وأدبي

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة، ستقوم غدا الجمعة بتسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم، حيث تقوم بالمراجعة الأخيرة نتيجة ثالثة ثانوي عام 2023 علمي وأدبي وإعداد نتائج الطلاب «النظاميين، والمؤجلين من العام الماضي، وطلاب الدمج، والمنازل، والمكفوفين، فضلا عن تحديد الراسبي».

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الكنترولات ستحجب نتيجة ثالثة ثانوي عام 2023 علمي وأدبي بالنسبة للطلاب الذين قاموا بمحاولات غش، أو الشغب تم إثباته في التحقيقات بالشئون القانونية للوزارة، لتكون نتيجة الثانوية العامة جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم استعداداً لاعتمادها رسمياً.

وأشار المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون جاهزة علي مكتب وزير التعليم خلال 48 ساعة لاعتمادها، وعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة بداية الأسبوع المقبل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، بشأن استلام الأوراق والمستندات الخاصة بتأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي العام الذين تعرضوا لعذر قهري أثناء الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بتأجيل امتحانات طلبة الثانوية العامة 2023 الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول لعذر قهري إصابة داخل اللجنة غياب للدور الثاني بالدرجة الفعلية، 3 أغسطس المقبل، موجهة الإدارات التعليمية فى المديريات باستلام الأوراق والمستندات الخاصة بتأجيل امتحانات الطلاب للدور الثاني