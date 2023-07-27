مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل أحد مراكز الشرطة في الدقهلية

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة شخص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية، بزعم تعرضه لانتهاكات.

المتهم محبوس بقرار من النيابة العامة

وأوضح المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والشابو وسلاح ناري، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم جناية «مخدرات» بالسجن 10 سنوات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

ويأتي ذلك في ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.