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«الداخلية» تكشف حقيقة تعدي شخصين على والدتهما في القليوبية

كتب:

منتصر سليمان
07:18 م | الخميس 27 يوليو 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

تمكن رجال الشرطة من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تعدي شخصين بالضرب على والدتهما بالقليوبية، وطردها من منزلها. 

بلاغ لقسم الشرطة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل  مقيمة بدائرة القسم بتضررها من نجليها، مقيمان بذات العنوان لتعديهما عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وطردها من مسكنها.

وباستدعاء المشكو في حقهما حضر أحدهما وأنكر ما سبق وعلل اتهامها لهما لرغبتها في الإقامة بمسكن مستقل بمفردها، ورفضهما ذلك لكونها مطلقة من والدهما، كما حضرت لديوان القسم نجلة المبلغة مقيمة بذات العنوان، وأبلغت بتضررها من والدتها لقيامها بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بأنجالها وتحقيق ربح مادي من نسبة المشاهدات، وابتزازهم للحصول على مبلغ مالى منهم.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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