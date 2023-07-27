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وصول فرقة راغب علامة إلى مدينة العلمين استعدادا لحفله مع نانسي عجرم

كتب:

محمود الرفاعي
10:23 م | الخميس 27 يوليو 2023
راغب علامة

راغب علامة

وصلت فرقة الفنان راغب علامة، إلى مدينة العلمين، اليوم، استعدادًا لإحياء حفل الفنان مع الفنانة نانسي عجرم، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين، غدًا.

ويجري راغب علامة بروفات أولية في مقر إقامته قبل إحياء الحفل مساء غد الجمعة، في العلمين ارينا.

ومن المقرر أن يشدو راغب علامة خلال الحفل بباقة من أهم أغنياته من بينها أغنيته الجديدة «في كتير حلو».

ويتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددًا كبيرًا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم، إضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله باقة من أهم وأشهر أغنياته.

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