خطوات حجز تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين

يشهد مهرجان العلمين الذي يتم تنظيمه لأول مرة، العديد من حفلات الغناء لكبار الفنانين والنجوم، مع تنظيم الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية، وينتظر العديد من محبي الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم الحفل الخاص بهما في المهرجان.

وحددت إدارة مهرجان العلمين التفاصيل الخاصة بحفل راغب علامة والفنانة ناسي عجرم بالمهرجان، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد الحفل وأسعار التذاكر الخاصة به وخطوات حجزها إلكترونيا عبر موقع تذكرتي، والتي جاءت كالتالي:

موعد حفل راغب علامة ونانسي عجرم في مهرجان العلمين

وحددت إدارة مهرجان العلمين موعد حفل الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، والذي يتم تنظيمه يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، إذ تستعد مدينة العلمين خلال الساعات القليلة استقبال الراغبين في حضور الحفل بالمكان المخصص لها.

أسعار تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين

وحددت شركة تذكرتي المسئولة عن حجز تذاكر الحفل أسعار التذاكر الخاصة بها، لتكون كالتالي:

- تذاكر الدرجة الأولى: يصل سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 35 ألف جنيه لـ10 أفراد.

- تذاكر الدرجة الثانية: يصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى 750 جنيها.

- تذاكر الدرجة الثالثة: يصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 650 جنيها.

- تذاكر الدرجة الرابعة: يصل سعر تذكرة الدرجة الرابعة إلى 350 جنيها.

- تذاكر الدرجة الخامسة: يصل سعر تذكرة الدرجة الخامسة إلى 250 جنيها.

خطوات حجز حفلة راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين عبر تذكرتي

- يدخل الراغب في حجز تذكرة حفل راغب علامة ونانسي عجرم بالدخول إلى موقع تذكرتي من هنا.

- يختار المستخدم القسم الخاص بالترفيه، ثم يختار من قائمة الحفلات المتاح حجزها حفل راغب علامة ونانسي عجرم.

- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة لإتمام حجز التذكرة والتي تتمثل في (الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف)، ثم يتم الضغط على تسجيل.

- وعلى الفور يرسل موقع تذكرتي كود للمستخدم عبر رسائل الهاتف، والتي يجب إدخالها في المكان المخصص لذلك.

- ثم يتم اختيار الفئة التي يرغب بها المستخدم من قائمة فئات التذاكر المتاحة، وبعد اختيار الفئة المناسبة يتم الضغط على تسجيل حتى يتم حجز التذكرة.