راغب علامة لـ«الوطن»: متشوق لرؤية جمهوري بحفل العلمين.. انتظروا مفاجأة

أعرب النجم اللبناني، راغب علامة، عن سعادته البالغة، للمشاركة في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يقام على أرض مدينة العلمين حتى نهاية الشهر المقبل، إذ من المقرر أن يحيي حفلا مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

راغب علامة في حفل مع نانسي عجرم

وقال راغب علامة، في تصريحات لـ«الوطن»: «متشوق للغاية لرؤية جمهوري المصري والعربي في مدينة العلمين، ومتيقن بأن الحفل سيكون واحدا من أحلى سهراتي الصيفية لعام 2023، وسأقدم فيه أغنيتي الجديدة (في كتير حلوين)».

وأكد علامة على سعادته لاجتماعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفل يجمعهما، مؤكدا على أنها ستكون سهرة مليئة بالأغنيات الجديدة والذكريات الجميلة.

وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين الجديدة، حتى يتمكن الجمهور من حجزها وحضور الحفل، حيث جاءت كالتالي:

تذاكر الصالات: 35000 جنيه مصري

تذاكر المسرح الأمامي: 750 جنيهًا مصريًا

التذاكر العادية: 350 جنيهًا مصريًا

تذكرة جماعية: 650 جنيهًا مصريًا و250 جنيهًا مصريًا

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية، وعروض أزياء، وعدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، أبرزهم أحمد سعد وأنغام وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وكاريوكي وعمر خيرت والكينج محمد منير وبلقيس ورامي عياش، وغيرهم.