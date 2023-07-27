كيف تفوز بتذكرة لحفلة راغب علامة ونانسي عجرم بالعلمين من البنك الأهلي؟

أطلق البنك الأهلي المصري مسابقة عبر منصة Instagram Stories لصفحة MoreatNBE، للراغبين في حضور حفل الفنان راغب علامة والفمانة نانسي عجرم المقرر تنظيمها غدا الموافق الجمعة 28 يوليو الجاري في إطار فعاليات مهرجان العلمين، على أن تكونالجوائز الخاصة بالفائزين في المسابقة عبارة عن دعوات لحضور حفلة راغب علامة ونانسي عجرم بالساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة.

ويهتم الكثير من محبي الفنان راغب عللمة ونانسي عجرم بحضور الحفل، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للاشتراك في المسابقة وخطوات الاشتراك للفوز بتذاكر الحفل، وفق مع أعلنه البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية والموقع الخاص به، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للاشتراك في مسابقة البنك الأهلي لتذكرة حفل راغب علامة ونانسي عجرم

- يجب أن يتابع الراغب في الفوز صفحات البنك الأهلي المصري علي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يستطيع الإجابة على الأسألة المطروحة في المسابقة.

- يتم منح دعوتين لكل فائز بمجموع 10 فائزين، ليكون إجمالي الدعوات المتاحة للحفل الذي يتم تنظيمه في مهرجان العلمين 20 دعوة.

- يحق لكل مشارك الفوز مرة واحدة فقط، ولا يمكن أن يفوز أكثر من مرة.

- من خلال المشاركة في هذه المسابقة، فإن المتسابق يوافق على أن يتم الاتصال بك عبر الرسائل المباشرة على Instagram، فضلا عن مشاركة بياناته الشخصية بما في ذلك الاسم الكامل ورقم الهاتف، وما إلى ذلك مع ممثلي البنك الأهلي المصري.

- يتم التواصل مع الفائزين من خلال الرسائل المباشرة على Instagram.

- موعد تسليم الدعوات يكون غدا الجمعة الموافف 28 يوليو 2023 من الساعة 4 مساء حتى الساعة 8 مساء بمقر الحفلة.

- يخضع الدخول الي حفل الفنان راغب علامة ونانسي عجرم بالساحل الشمالي إلى لوائح الجهة المنظمة.

- لا يمكن استرداد أو استبدال الجوائز مقابل قيمة نقدية.