توافد جماهيري كبير لحضور حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

تشهد العلمين أرينا، توافدا جماهيريا كبيرا من أجل حضور حفل الفنان أحمد سعد، الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يشدو أحمد سعد خلال الحفل، الذي ينطلق بعد قليل، بعدد من أبرز أغنياته، مثل «إيه اليوم الحلو ده»، و«اختياراتي مدمرة حياتي»، و«وسع وسع»، و«اشكي لمين»، و«سايرينا يا دنيا»، و«عليكي عيون»، و«جت الملوك» وغيرها.

يتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم، إضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته.