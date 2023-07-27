أول صورة من تجهيزات حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين الجديدة

تستعرض «الوطن» أول صورة من تجهيزات حفل الفنان أحمد سعد، الذي يقام الليلة بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، في دورته الأولى.

ويشدو أحمد سعد خلال الحفل، بعدد من أبرز أغنياته، مثل «إيه اليوم الحلو ده»، و«اختياراتي مدمرة حياتي»، و«وسع وسع»، و«اشكي لمين»، و«سايرينا يا دنيا»، و«عليكي عيون»، و«جت الملوك» وغيرها.

وكانت شركة «تذكرتي»، قد حددت أسعار تذاكر الحفل وتترواح ما بين 250 إلى 600 جنيه، بخلاف أسعار الطاولات لـ10 أفراد.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني، بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله باقة من أهم وأشهر أغنياته.