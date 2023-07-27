23 مشروعا تنمويا في الإسكندرية ضمن الجمهورية الجديدة.. تعرف عليها 

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن المشروعات التنموية التي تمت، وما زالت تتم في الوقت الراهن ضمن خطط الجمهورية الجديدة التي تضعها القيادة السياسية للارتقاء بالمدينة الساحلية، والتي تصل إلى 23 مشروعا تنمويا.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية المشروعات التنموية التي تتم في عروس البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أعلنه محافظ الإسكندرية خلال احتفالية العيد القومي المدينة مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية.

مشروعات قومية تمت في الإسكندرية

ومن أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض مدينة الإسكندرية :

1. مشروع محور المحمودية.

2. مشروع محور التعمير.

3. مشروع مساكن بشاير الخير «1، 2» – «3، 5» بمعدل 30 ألف وحدة.

4. مشروع مساكن مشارف بمعدل 80 ألف وحدة.

5. مشروع تطوير بحيرة مريوط.

6. مشروع تطوير حدائق المنتزه.

7. مشروع تطوير حدائق أنطونيادس.

8. مشروع سوق الجملة ببرج العرب.

مشروعات ذاتية تمت في الإسكندرية

أما عن المشروعات الذاتية التي جرى الانتهاء منها:

1. مشروع «تطوير ميدان محطة مصر والسوق الحضاري»

2. مشروع نفق وكباري السادات.

3. مشروعات تطوير العشوائيات.

4. مشروع ملف النظافة.

5. مشروع تطوير سوق العامرية.

6. مشروع باب الأحرار.

7. مشروع وحدة GIS.

مشروعات تنفذ في الإسكندرية

وجاري الآن العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات:

1. مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

2. مشروع الهوية البصرية.

3. مشروع تطوير حلقة السمك.

4. مشروع ميدان المساجد.

5. مشروع تطوير شارع النبي دانيال.

6. مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني.

7. مشروعات التغيرات المناخية.

8. مشروعات حماية الشواطئ «9 مشروعات».