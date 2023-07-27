«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 121 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي»

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن الحملة القومية لتحصين الماشية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تجاوزت 60% من إجمالي المستهدف من تحصين الماشية، البالغ عددهم 212 ألف رأس ماشية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، والحمى القلاعية، وحمى الوادي الوادي المتصدع، حيث يتم تحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والماعز، والأغنام علي مستوى قري ومراكز كفر الشيخ.

تحصين 121 ألف رأس ماشية

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ، تمكنت من تحصين 121 ألف و215 رأس ماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، ضد الأمراض السابق ذكرها، مشيراً إلى أن الحملة ممتد عملها حتى الوصول للمستهدف من التحصين 212 ألف رأس ماشية، للحد من خطورة تلك الأمراض والقضاء عليها في فصل الصيف.

استمرار الحملات البيطرية من بيت لبيت

وأشار الدكتور «بشار»، إلى أن الحملات البيطرية المتنقلة في كفر الشيخ حصنت نحو 11 ألف رأس ماشية، ضمن العدد السابق ذكره 121 ألف و215 رأس حيوان، وهو جهد كبير يبذل من قبلهم، كعمل منذ الساعة ال 6 صباحا حتي غروب الشمس كعمل يومي.