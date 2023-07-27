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لينك نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الأول

كتب:

منة عبده
10:06 م | الخميس 27 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة.. أرشيفية

طلاب الثانوية العامة.. أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات الماضية، نسب النجاح في امتحانات امتحانات الثانوية العامة 2023، لجميع المواد العلمية والأدبية، تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في مؤتمر الوزير

ومن المرتقب عقد مؤتمر صحفي الاسبوع المقبل، للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعتمد خلاله نتيجة الثانوية العامة 2023، ويعلن أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام، ومن ثم سيتم إعلان النتيجة رسميا.

كما سيتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل.

الانتهاء من مراجعة درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

وعقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا نتيجة الثانوية العامة 2023، سيتم تحديد لينك نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الاول، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من مراجعة درجات نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تجميع الدرجات إلكترونيا داخل الكنترولات دون أي تدخل بشري.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت على عدم حصول أي طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.