اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن».. سجل الآن

يتمكن أولياء الأمور والطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن» من خلال الخدمة التي تقدمها الصحيفة تسهيلًا عليهم، لاستلام نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها وإعلانها رسميا مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن»

ومن خلال تسجيل بيانات الطالب، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن»، يتلقى الطالب عبر الهاتف المحمول المسجل أو عبر البريد الإلكتروني تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ويعلن النتيجة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بعد اعتمادها رسميا وإعلان أسماء الأوائل وتكريم أسمائهم في مؤتمر صحفي.

نتيجة الثانوية العامة

ووفقا لتصريحات مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، فإن غدا الجمعة 28 يوليو 2023 سيكون يوم عمل في كنترولات الثانوية العامة، من أجل المراجعة النهائية والأخيرة لبيانات نتيجة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، مع حجب نتيجة بعض الطلاب وهم:

- الطلاب الذين قاموا بمحاولات غش.

- الطلاب المتورطين في أعمال شغب مثبتة في تحقيقات الشئون القانونية.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

وكشفت المصادر، عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وهي:

- مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة في 10 مواد تتراوح من 88.5 و93.9%.

- الأول في الثانوية العامة لم يحصل على مجموع 100%.

- تتراوح قائمة أوائل الثانوية العامة ما بين 35 -420.

- الانتهاء من المرحلة النهائية من نتيجة الثانوية العامة غدا.