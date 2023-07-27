رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن».. سجل الآن

كتب:

وفاء الصعيدي
10:32 م | الخميس 27 يوليو 2023
نتيجة الثانوية العامة عبر الوطن

نتيجة الثانوية العامة عبر الوطن

يتمكن أولياء الأمور والطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن» من خلال الخدمة التي تقدمها الصحيفة تسهيلًا عليهم، لاستلام نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها وإعلانها رسميا مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن»

ومن خلال تسجيل بيانات الطالب، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الوطن»، يتلقى الطالب عبر الهاتف المحمول المسجل أو عبر البريد الإلكتروني تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ويعلن النتيجة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بعد اعتمادها رسميا وإعلان أسماء الأوائل وتكريم أسمائهم في مؤتمر صحفي.

نتيجة الثانوية العامة

ووفقا لتصريحات مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، فإن غدا الجمعة 28 يوليو 2023 سيكون يوم عمل في كنترولات الثانوية العامة، من أجل المراجعة النهائية والأخيرة لبيانات نتيجة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، مع حجب نتيجة بعض الطلاب وهم:

- الطلاب الذين قاموا بمحاولات غش.

- الطلاب المتورطين في أعمال شغب مثبتة في تحقيقات الشئون القانونية.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

وكشفت المصادر، عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وهي:

- مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة في 10 مواد تتراوح من 88.5 و93.9%. 

- الأول في الثانوية العامة لم يحصل على مجموع 100%.

- تتراوح قائمة أوائل الثانوية العامة ما بين 35 -420. 

- الانتهاء من المرحلة النهائية من نتيجة الثانوية العامة غدا.

اقرأ المزيد:

لينك نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الأول

اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر «الوطن»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الصف الثالث الثانوي

ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 حصريا على «الوطن»

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة 2023 لم تشهد حصول أي طالب على 100%
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.