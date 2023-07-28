خطة ترشيد الإنفاق وتقنين العمرات الجسيمة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه اتخذ عددا من التوجيهات الجديدة للقيادات التنفيذية ورؤوساء المراكز والأحياء بشأن ترشيد الاستهلاك والإنفاق خلال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 ومنها مراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة ومنع إجراء العمرات الجسيمة إلا بعد الموافقة الكتابية .

أبرز 10 معلومات عن خطة ترشيد الاستهلاك بالخطة الاستثمارية بالمحافظة

- متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين واستعراض المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023 - 2024 بالمراكز والأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات.

- التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

- عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات بالمراكز والأحياء إلا بعد العرض عليه.

- الحصول على موافقة كتابية من الوزير المحافظ بشأن العمرات الجسيمة ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والانفاق العام وفقًا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك.

- تنفيذ مشروعات الخطة والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية.

- توجيه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات.

- تذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

- الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

تقرير شهري عن التنمية

- كتابة تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من إنجاز بالمشروعات موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة.

- متابعة نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها.

- تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.