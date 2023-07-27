محافظ أسيوط: تخصيص يوم الجمعة لإجراء عمليات مجانية بالمستشفيات المركزية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخصيص يوم الجمعة من أجل إجراء عمليات مجانية للمرضى بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات «الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد»، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة».

المبادرة الرئاسية بالمجان

وأضاف المحافظ أن الحملة تستمر فى تقديم خدماتها مجانا للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار «معاك من أول يوم»، والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قوائم الانتظار في عمليات قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام

وأوضح محافظ أسيوط إنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من قوائم الانتظار في عمليات قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام تحت إشراف ومشاركة الدكتور أمجد يونس مدير المستشفى ونوابه، والدكتور علي جابر والدكتور أيمن حسن والدكتور الحسيني محمد والدكتور حسين محمود، وكل طاقم التمريض والإداريين.

متابعات مستمرة

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لفعاليات حملة «100 يوم صحة»، التي انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال تفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة، للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين، وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.

المستشفيات المركزية

أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم بداية من غدا الجمعة، إجراء عمليات جراحية مجانية للمواطنين، ضمن حملة 100 يوم صحة، بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء.

فعاليات الحملة مستمرة بكل القرى

وأوضح أن فعاليات الحملة مستمرة بكل القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية.