الأولى بكلية التجارة جامعة أسيوط: دخلتها من الدبلوم وحصلت على 94%

قالت نورهان أحمد عبد الله الطالبة التي تحولت من دبلوم إلى الأولى بكلية التجارة جامعة أسيوط ومعيدة بالكلية، إن أسرتها لم تعارض التحاقها بالثانوي التجاري، وتركت لها حرية الاختيار بين الثانوية العامة أو الثانوي التجاري.

حلمي أن أكون معيدة

وأضافت نورهان أحمد عبد الله، خلال برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «شقيقتي تلقت الخبر مني وأبلغت أسرتي، وحلمي أن أكون معيدة، والعام المقبل سألتحق بالماجستير وأنتظر جواب التعيين».

استقبلت الخبر بفرحة كبيرة

وتابعت: «لم أكن أتوقع أن تظهر نتيجة كلية التجارة في هذا الميعاد وصديقة لي أبلغتني أنني الأولى على الدفعة بتقدير امتياز 94%، واستقبلت الخبر بفرحة كبيرة».

ولفتت إلى أنه يمكن الوصول للهدف بطرق مختلفة، وهذا ما حدث لها، وأسرتها شجعتها سواء بدخولها للمرحلة الثانوية العامة أو الدبلوم، «قالولي ده قرارك، بس فيه ناس اعترضت، لأن كنت جايبة في إعدادي مجموع أعلى من زمايلي اللي دخلوا ثانوي».