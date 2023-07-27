مؤمن زكريا مفاجأة حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة (صور)

حضر منذ قليل، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، لحفل الفنان أحمد سعد، المقام في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني مهرجان العلمين الجديدة.

كان مؤمن زكريا قد حضر أيضا حفل تامر حسني، الأسبوع الماضي، في مهرجان العلمين.

من المقرر أن يشدو «سعد» خلال الحفل بعدد من أبرز اغنياته "إيه اليوم الحلو ده، واختياراتي مدمرة حياتي، وسع وسع، واشكي لمين، وسايرينا يا دنيا، وعليكى عيون، وجت الملوك".

سيتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم، إضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.