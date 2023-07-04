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مؤمن زكريا يشيد بـ«مستر إكس»: «فيلم حلو أوي يا فهمي»

كتب:

محمود الرفاعى
09:45 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
مستر اكس

مستر اكس

أشاد اللاعب مؤمن زكريا بفيلم «مستر إكس» بعد مشاهدته في السينمات هو وأسرته «فيلم حلو قوي يا فهمي»، مشيدًا بفيلم «مستر إكس».

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي

فيلم «مستر إكس» من بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، أوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

ويشارك ضمن موسم عيد الأضحى

ويشارك ضمن موسم عيد الأضحى 2023 ويعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

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بقلم محمود الرفاعى