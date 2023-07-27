عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس أغسطس بعد تصريحات رئيس الوزراء

ذكر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، موضحًا أن شهر أغسطس سيشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، وهو ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ ذكرت أن الموجة الحارة مستمرة على كافة الأنحاء، خلال الشهر المقبل.

ولذا فهناك تخوفات كثيرة تشغل بال المواطنين حول حالة الطقس في شهر أغسطس، وخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء باستمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الشهر المقبل، والذي يعد ذروة فصل الصيف.

سبب الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة

وأرجعت الهيئة تغير حالة الطقس في مصر، والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهر يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال الليل، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

أطول موجة حرارة

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الموجة الحارة التي نمر بها في الوقت الحالي هي موجة لم نعتد عليها على الإطلاق، لم تكن تمكث خلال السنوات الماضية أكثر من 3 أو 4 أيام ثم تنكسر بعدها لتعود إلى المعدلات الطبيعية.

توقعات حالة الطقس خلال شهر أغسطس

وأضافت «غانم» خلال حديث سابق لـ«الوطن»، أن شهر أغسطس المقبل سيكون بمثابة ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة به أعلى من المعدلات الطبيعية.