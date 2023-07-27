بشرى سارة للمواطنين حول طقس شهر أغسطس.. «مش زي يوليو»

تخوفات كثيرة تشغل بال المواطنين حول حالة الطقس في شهر أغسطس 2023، والذي يعد ذروة فصل الصيف، إذ يعتقد الغديد منهم أن تلك الموجة الحارة الحالية ستزداد الشهر المقبل، كما أنهم يتسائلون عن موعد إنكسار الموجة الحارة والتي تعد أطول موجة حدثت منذ سنوات عديدة، الأمر الذي يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إطلاع المواطنين بتفاصيل حالة الطقس باستمرار.

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة الحالية هي الأطول مقارنة بالسنوات الماضية

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الموجة شديدة الحرارة للتي نمر بها في الوقت الحالي هي موجة لم نعتاد عليها على الإطلاق، فدائما وعلى مدار السنوات الماضية، كانت تحدث الموجة الحارة وتنكسر بعد مرور 3 أو 4 أيام وتعود للمعدلات الطبيعية، ويؤدي استمرار الموجة الحالية إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة، والتي تزيد عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس خلال شهر أغسطس

وأضاقت غانم أنه تفاصيل حالة الطقس خلال شعر أغسطس المقبل، والذي يكون ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة به أعلى من المعدلات الطبيعية، ولكن بدرجات قلسلة لتكون حول المعدل الطبيعي، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في شهر أغسطس أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجات قليلة، وبالرغم من استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ولكن تبدأ الموجة الحارة في الانكسار مع بداية شهر أغسطس المقبل.