كيفية الاستعلام عن قيمة معاش شهر أغسطس 2023 إلكترونيا.. بالخطوات

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات، ومنها الاستعلام عن قيمة المعاشات، للتسهيل على أصحاب المعاشات.

الاستعلام عن قيمة معاشات شهر أغسطس 2023

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشات شهر أغسطس 2023 قبل بدء صرفه من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، أو البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً

وأشارت التأمينات الإجتماعية في تقرير صادر عنها، إلى أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين، نحو 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم الاستعلام عن قيمة المعاشات من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إذا كنت مستخدما لموقع التأمينات ستظهر النتيجة على الفور.

- إذا لم تكن مستخدما يمكنك عمل أكونت وتسجيل الدخول.