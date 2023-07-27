أحمد سعد يصعد لمسرح حفله في العلمين على نغمات «جت الملوك»

صعد منذ قليل، الفنان أحمد سعد، لمسرح حفله في مهرجان العلمين الجديدة، على نغمات أغنيته «جت الملوك» وسط ترحيب من الجماهير الحاضرة.

استكمل أحمد سعد وصلته الغنائية بتقديم أغنية «إيه اليوم الحلو ده» في استعراض راقص.

ويشدو أحمد سعد خلال الحفل بعدد من أبرز اغنياته "اختياراتي مدمرة حياتي، وسع وسع، واشكي لمين، وسايرينا يا دنيا، وعليكى عيون".

ويتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم، إضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.