أحمد سعد يبدأ وصلته الثانية في حفل العلمين الجديدة بأغنية «اختياراتي»

بدأ منذ قليل الفنان أحمد سعد وصلته الغنائية الثانية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير.

أغنية أحمد سعد في مهرجان العلمين الجديدة

حرص أحمد سعد على أن تكون أغنية اختياراتي مدمرة حياتي باكورة الوصلة الثانية التي استكملت بتقديم أغنية عليكي عيون.

سيتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم بالإضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته