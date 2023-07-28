الخارجية الروسية لـ إكسترا نيوز: توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أفريقيا

أكدت ماريا زاغروفا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية عن رؤية روسيا لتنمية العلاقات مع القارة الروسية وأن العديد من المباحثات كٌرست لمناقشة هذا الموضوع.

التحضير في غرف المباحثات للوثائق والبيانات ذات الشأن

وأوضحت خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج أنه يجرى حاليًا التحضير في غرف المباحثات للوثائق والبيانات ذات الشأن مشيرة أنه تم بالفعل توقيع عدد كبير من الاتفاقيات.

روسيا تريد تطوير علاقاتها مع أفريقيا في جميع المجالات

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن روسيا تريد تطوير علاقاتها مع أفريقيا في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والإنسانية والتعاون الدولي مشيرة إلى أن روسيا لم تجد أي مجال إلا وفيه اهتمام متبادل.