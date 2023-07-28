أخبار روسيا وأوكرانيا.. توقعات بموعد تسليم دبابات أبرامز لكييف

تواصلت أخبار روسيا وأوكرانيا، تصدر وسائل الإعلام حول العالم، منذ بدء الأزمة في 24 فبراير من العام الماضي 2022.

وفي إطار المتابعة اليومية لـ أخبار روسيا وأوكرانيا، نرصد أهم الأحداث السياسية والميدانية المرتبطة باللأزمة المندلعة منذ 24 فبراير من العام الماضي، وما زالت تداعياتها يعاني منها كثير من دول العالم.

أخبار روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يزور كاتدرائية

وتمثلت أهم اخبار روسيا وأوكرانيا، في التوقعات الأمريكية في بدء تسليم «دبابات أبرامز» إلى أوكرانيا في شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

من جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي زار كاتدرائية «التجلي» التاريخية في مدينة «أوديسا» جنوب البلاد طالها القصف الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما جاء النفي من جانب جمهورية الشيشان الروسية، على لسان وزير العلاقات الخارجية والصحافة والإعلام، أحمد دوداييف، عبر تليجرام، حول أنباء حول بقاء 60 مقاتلا فقط على قيد الحياة من أصل 500 نتيجة معارك دائرة في أوكرانيا، وقال إنها أكاذيب وقحة وتضليل، من أهم اخبار روسيا وأوكرانيا.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن الحكومة الأوكرانية عندما تدرك أنهت ستخسر ستطالب بالمفاوضات. وستوافق موسكو عليها، وهذا ما ستقرره روسيا بنفسها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

برلماني روسي: أوكرانيا استغلت المفاوضات لكسب الوقت

وأشار سلوتسكي، إلى أن المفاوضات مع «كييف» مستحيلة الآن، وهذا ليس ذنب بلاده، موضحا أن أوكرانيا، استغلت المفاوضات في وقت سابق لكسب الوقت.

وفي الولايات المتحدة، تعتزم «واشنطن» بدء استخدام قاذفات «بي 21 رايدر» من الجيل السادس، المعتمدة على تكنولوجيا «ستيلث»، التي تبنيها شركة «نورثروب جرومان» للصناعت الجوية والعسكرية، بمثابة الطائرة الهجومية الأساسية في العام بعد المقبل 2025، وفقا لما ذكرته مجلة «أير أند سبيس فورس».