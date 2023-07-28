اتفاق أمريكي إيطالي على معالجة العواقب العالمية لأزمة أوكرانيا

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على الحاجة إلى معالجة العواقب العالمية للأزمة الأوكرانية، بما فيها الطاقة والأمن الغذائي، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

خطة إيطاليا وأمريكا لدعم أوكرانيا

كما تخطط الولايات المتحدة وإيطاليا لتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية وأنواع أخرى من المساعدة طالما كان ذلك ضروريًا، وقال بيان مشترك صدر عن بايدن وميلوني، إن الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية أكدا في مباحثات، على أهمية السماح لأوكرانيا بتصدير الغذاء عبر «البحر الأسود».

انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

وأدان بايدن وميلوني، انسحاب روسيا أحادي الجانب من مبادرة البحر الأسود «صفقة الحبوب» التي لعبت دورًا رئيسيًا في خفض أسعار الغذاء العالمية.