«الدفاع الروسية» تعلن السيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا

ذكرت روسيا الاتحادية اليوم في بيان نقلته وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة استطاعت التقدم لمسافة تصل إلى 2 كيلومتر بطول جزء من الجبهة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، متابعة: «التقدم الإجمالي لوحداتنا بلغ عمق يصل إلى 2 كيلومتر على امتداد أربعة كيلومترات من الجبهة في اتجاه ليمان».

السيطرة على قرية سيرجيكفا

وأشارت وزارة الدفاع الروسية بحسب قناة «روسيا اليوم» إلى أن وحدات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على قرية سيرجيفكا، وبينت وزارة الدفاع الروسية أنه بحسب سياق عمليات الهجوم المضادة الناجحة استطاع اللواء الـ 15 للبنادق الآلية بقيادة المقدم بويلف تحرير قرية سيرجيفكا، مواصلة: «كان التقدم الإجمالي للقوات في اتجاه كراسنوليمانسكي يصل إلى أربعة كيلومترات على طول الجبهة، واثنان في عمق تشكيلات معركة العدو».

فس سياق آخر، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، زيارة وفد برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، لكوريا الشمالية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953.

هجوم روسي على كييف

في الوقت نفسه، أوضحت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إذ علق سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تيليجرام: «في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي على صد الهجوم».