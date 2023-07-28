أمريكا وإيطاليا: مستمرون في تقديم المساعدات لأوكرانيا

قالت الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، إن البلدين، ستستمران في تقديم المساعدات «السياسية، العسكرية، المالية، الإنسانية» لـ أوكرانيا على المدى الطويل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت الولايات المتحدة وإيطاليا في بيان، إنهما ملتزمتان بتعزيز المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن التحديات التي تطرحها الصين.

«واشنطن»: توسيع طاقم السفارة بـ«كييف» سيسمح بالمزيد من التفتيش

وفي وقت سابق، قال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، إن توسيع طاقم السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية سيسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش وتحسين القدرة على مراقبة المساعدات الأمريكية المقدمة إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المفتش العام بالخارجية الأمريكية، في مراجعة مخصصة لمراقبة الدعم لأوكرانيا أن فساد السلطات الأوكرانية والقطاع الخاص يهدد فعالية المساعدات على المدى البعيد، مؤكدا الحاجة إلى رقابة صارمة.