الخارجية الروسية: جاهزون لتوريد الحبوب للدول الفقيرة مجانا

انتقدت ماريا زاخاروفا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية صفقة الحبوب مشيرة إلى أنه في إطارها وصل 3% من الحبوب فقط إلى الدول والشعوب المستحقة أما بالنسبة للباقي فكانت صفقة تجارية زادت من أرباح الشركات الأمريكية والغربية مرتين لأنهم باعوا الحبوب لبلادهم وبعد تصنيع تلك الحبوب باعوها على شكل منتجات وأصبح هذا الجشع الكبير للشركات الأوربية مدمرًا لقطاع المزارع في دول الاتحاد الأوروبي.

شركات الاتحاد الأوروبي تسببت في إفلاس المزارعين في بلغاريا وبولندا

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج أن المزارعين من بلغاريا وبولندا وغيرهم من الدول هددوا بالإضرابات نظرًا لإفلاسهم بسبب تلاعب شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالحبوب معتبرة أنه مثال جديد على التلاعب والخداع المتجدد من خلال الغرب.

وشددت على أن روسيا جاهزة لتوريد الحبوب بالمجان للأغراض الإنسانية مجانًا مع دفع تكاليف النقل.

أوروبا تتلاعب في الحبوب

وأشارت إلى أن الغرب لا يسمح بفعل ذلك عن طريق غلق الحسابات البنكية والإسهام في تدمير خطوط الغاز والأمونيا وغيرها من الأعمال وعمل تدمير شامل للعلاقات الاقتصادية العالمية القائمة مما يعقد الوضع لدى الدول الأشد عوزًا وفقرًا.