الخارجية الروسية: أفريقيا وروسيا ينظران بزاوية واحدة إلى القضايا المشتركة

أكدت ماريا زاغروفا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لديها تفاهم كامل مع الأصدقاء الأفارقة في أن مجالات التعاون والعمل المشترك يجب أن تقام على أساس القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار الاحترام المتبادل لمصالح الطرفين كما هو منصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة.

من الرائع لروسيا وأفريقيا أنهم ينظروا إلى القضايا المشتركة بنفس الزاوية

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبورج أنه من الرائع لروسيا وأفريقيا أنهم حضارتان مختلفتان ولكن ينظران إلى القضايا المشتركة بنفس الزاوية.

القمة الروسية الأفريقية

وأنطلقت القمة الروسية الأفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبورج بمشاركة عدد كبير من زعماء القارة السمراء وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.