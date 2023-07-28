الخارجية الروسية: أفريقيا وروسيا ينظران بزاوية واحدة إلى القضايا المشتركة
كتب:
أحمد حامد دياب
02:00 ص | الجمعة 28 يوليو 2023
لقاء المتحدثة باسم الخارجية الروسية مع إكسترا نيوز
أكدت ماريا زاغروفا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لديها تفاهم كامل مع الأصدقاء الأفارقة في أن مجالات التعاون والعمل المشترك يجب أن تقام على أساس القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار الاحترام المتبادل لمصالح الطرفين كما هو منصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة.
من الرائع لروسيا وأفريقيا أنهم ينظروا إلى القضايا المشتركة بنفس الزاوية
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبورج أنه من الرائع لروسيا وأفريقيا أنهم حضارتان مختلفتان ولكن ينظران إلى القضايا المشتركة بنفس الزاوية.
القمة الروسية الأفريقية
وأنطلقت القمة الروسية الأفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبورج بمشاركة عدد كبير من زعماء القارة السمراء وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.