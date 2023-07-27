أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج ..البنات تكسب أدبي وعلمي

تصدرت الفتيات قائمة أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج 8 مراكز، مقابل 3 بنين حيث حصد 11 طالبا وطالبة علمي وأدبي وطالب للمكفوفين المراكز الأولى بالشهادة الثانوية الأزهرية، بينما احتل مركز سوهاج نصيب الأسد بـ6 طلاب، بينما مراكز المنشأة والبلينا والمراغة بطالب واحد لكل منهم، ومركز طهطا طالبين.

أوائل القسم العلمي

وأعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الأزهرية بسوهاج كالتالي:

-مروة نور الدين أبو ضيف عثمان منطقة سوهاج الأزهرية بمعهد الإمام على بن أبي طالب النموذجي فتيات بسوهاج، الأول سوهاج، والرابع الجمهورية.

-بشرى صلاح إبراهيم عبد الحليم، منطقة سوهاج الأزهرية معهد المراغة النموذجي للفتيات، الثاني.

-عبد الله مصطفى أبوزيد محمود منطقة سوهاج الأزهرية معهد الشيخ محمود عنبر بطهطا، الثالث.

-جهاد محمد زكي محمد أحمد، منطقة سوهاج التعليمية معهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بسوهاج الرابع.

-حسن أشرف محمد عبد الباسط، منطقة سوهاج التعليمية معهد الإمام محمد صديق المنشاوي، المنشأة.

أوائل القسم الأدبي

-هاجر أنور محمد أحمد، منطقة سوهاج التعليمية معهد سيد مصطفى، الأول

-حبيبة وائل سيف الملوك حسانين، منطقة سوهاج التعليمية معهد فتيات برديس الثاني.

-إسراء حنفى محمود عبد العزيز، منطقة سوهاج الأزهرية معهد فتيات تونس، الثالث

-أصالة السيد محمد عبد الرحمن، منطقة سوهاج الأزهرية معهد فتيات نزة المحزمين، والثالث مكرر.

-هاجر مصطفى عطى على معهد فتيات الغابات، الخامس.

أوائل المكفوفين

-عبد الله عيد جاد الكريم محمود، منطقة سوهاج الأزهرية، معهد بنجا الأول.