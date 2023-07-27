أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا ...علمي وأدبي ومكفوفين

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا، في الشعبة الأدبية بنسبة 100 % والعلمية بنسبة 40%، والمكفوفين بنسبة 50%، حيث أعُلنت اليوم نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات بنسبة نجاح 52.38 %، والقسم الأدبي 46.63 %، والقسم العلمي 59.34 %، علي مستوي الجمهورية.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا علمي

وقال الشيخ علي حسن، مدير إدارة الامتحانات في محافظة المنيا، إن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا بالقسم العلمي ضمت رحمة حازم محمد رتيب، معهد فتيات الفكرية بأبوقرقاص، المركز الأول، بمجموع درجات 630 درجة، وفي المركز الثاني آيه سعدادي، معهد فتيات جمال إسماعيل، بمجموع درجات 625 درجة، محمد مصطفي محمد عبدالله، بني مزار، 625 درجة، وأنس مرعي سعد سليمان، مغاغة، بمجموع 623 درجة، وعبدالرحمن رضا عبدالحكيم، 623 درجة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا أدبي

فيما تصدرت الفتيات أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا بالقسم الأدبي، حيث فازت حلا أحمد عبدالمعز، معهد فتيات سمالوط بالمركز الأول بمجموع درجات 582 درجة، وعائشة عبدالجواد محمد عبدالغفار، معهد فتيات الجرنوس، بمجموع 577 درجة، إيمان حمادة عيد أحمد، معهد فتيات ملوي بمجموع درجات 573 درجة، وإسراء أشرف ربيع فرغلي، سنجرج، بمجموع572 درجة، وأحلام يحي أحمد محمد، العمارية الشرقية، بمجموع 571 درجة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا مكفوفين

وضمت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة المنيا، مكفوفين، كل من: عبدالرحمن أحمد محمد احمد، أبو العباس، بمجموع درجات 414 درجة، نورهان شعبان عبدالجيد، معهد فتيات العدوة، بمجموع درجات 399 درجة.