حسام داغر بعد تعرضه لوعكة صحية: رجعت لحياتي الطبيعية

سافر الفنان حسام داغر إلى لندن، بعد شفائه من الوعكة الصحية الجديدة، التي تعرض لها مؤخراً، ودخل على إثرها العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية لـ حسام داغر

وقال الفنان حسام داغر لـ «الوطن»، «سافرت إلى لندن بعد أن رجعت إلى حياتي الطبيعية، وبشكر كل جمهوري وأصدقائي من الوسط الفني على وقوفهم بجواري، وسؤالهم عني خلال الفترة الماضية».

أزمة صحية لـ حسام داغر

كان الفنان حسام داغر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العناية المركزة، ثم انتقل إلى غرفة عادية في أحد المستشفيات التي نُقل، في مدينة الشيخ زايد إثر تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، دون توضيح تفاصيل الحالة الصحية.

آخر أعمال حسام داغر

شارك حسام داغر في السباق الرمضاني بأحد المسلسلات، كما كانت آخر أعماله في السينما فيلمي «خطة مازنجر» و«معالي ماما»، ويبلغ من العمر 44 عامًا، وحاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة 2002، وحاصل على درجة الماجستير في أمراض الدم والمناعة من جامعة القاهرة عام 2006.