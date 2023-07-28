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«الشيوخ» الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2024

كتب:

حسن رمضان
04:25 ص | الجمعة 28 يوليو 2023
مجلس الشيوخ الأمريكي-صورة أرشيفية

مجلس الشيوخ الأمريكي-صورة أرشيفية

وافق مجلس «الشيوخ» الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع الخاصة بالبلاد للسنة المالية 2024  الذي يزيد عن 880 مليار دولار، التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

معارضة  11 عضوا في «الشيوخ» الأمريكي على مشروع الميزانية

وصوت 86 عضوا في مجلس «الشيوخ» الأمريكي، لصالح مشروع الميزانية، بينما عارضه 11 عضوا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس «النواب» الأمريكي، على مشروع قانون بشأن الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2024 بمبلغ 886.3 مليار دولار. 

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