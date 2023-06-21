تراجع الذهب عالميا مع ترقب شهادة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أمام الكونجرس

استمر تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، كما واصلت الأوقية تراجعها بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعد بيانات اقتصادية قوية بالأسواق الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات واضحة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنَّ أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع الدولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية، لتسجل مستوى 1934 دولارًا.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل سعر 2457 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 1434 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2180 جنيهًا، وتراجع إلى 2130 جنيهًا وارتفع إلى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1950 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا.