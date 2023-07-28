«الرادا» الأوكراني يمدد الأحكام العرفية حتى 15 نوفمبر المقبل

مددت السلطات الأوكرانية، الأحكام العرفية 90 يوما أخرى حتى 15 نوفمبر المقبل، واستبعد برلمان البلاد «الرادا»، إمكان إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

فرض الأحكام العرفية في 24 فبراير

وكانت السلطات الأوكرانية، فرضت الأحكام العرفية في 24 فبراير من العام الماضي 2022، ومددت القانون عدة مرات، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب الأزمة الأوكرانية.

اندلاع النيران في مستودع للنفط بمدينة شاخيرسك في «دونيتسك»

ميدانيا، اندلعت النيران في مستودع للنفط نتيجة، قصف أوكراني بـ 5 صواريخ من نظام الصواريخ متعدد الانطلاق، على مدينة شاخيرسك بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.