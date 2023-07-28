أغنية محمد حماقي تتخطى 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد أسبوع من طرحها

حققت أغنية «لمون ونعناع»، للفنان محمد حماقي نجاحا كبيرا بعد أسبوع واحد من طرحها حيث تخطت حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على منصة اليوتيوب وسط إشادات من جمهوره ومحبيه.

وأعلن الفنان محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن أغنيته الجديدة لمون نعناع مدونا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روّق كدة ده إحنا ميلزمناش بياع، اسمعوا الأغنية كاملة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى»، وعقب نشر التدوينة انهالت عليه تعليقات الجمهور بالإشادات، واصفين الأغنية بأنها تتمتع بطابع صيفي خفيف.

أغنية لمون نعناع

أغنية «لمون نعناع»، من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير. وتقول كلمات الاغنية: «سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق».