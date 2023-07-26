محمد حماقي يروج لحفله في مهرجان قرطاج بتونس: «متحمس أشوفكم»

حرص الفنان محمد حماقي، على الترويج لحفله في تونس، والمقامة على هامش مهرجان قرطاج، يوم السبت الموافق 19 أغسطس المقبل.

حفل محمد حماقي بتونس

ونشر محمد حماقي بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «أهل تونس، متحمس أشوفكم يوم السبت 19/ 8 في الحفل الختامي لمهرجان قرطاچ».

وكان مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء الدولي، أعلن عن نفاد جميع تذاكر حفل محمد حماقي، بجميع منافذ البيع، وأوضح في بيان له، أن حفل محمد حماقي يقام وسط ترحيب كبير من الجمهور التونسي المشتاق لسماعه.

«لمون نعناع» تحقق 3.3 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «لمون نعناع» التي طرحها الفنان محمد حماقي، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، أكثر من 3 ملايين و300 ألف مشاهدة، خلال 6 أيام فقط.