محمد حماقي يحقق 3 ملايين و200 ألف مشاهدة بأغنية «لمون نعناع»

حققت أغنية لمون نعناع، التي طرحها الفنان محمد حماقي، خلال الأيام الخمس الماضية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، 3 ملايين و200 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس عمار خاطر، جيتار شريف فهمي، طبلة ماجد الصواف.

كلمات أغنية لمون نعناع للفنان محمد حماقي

وتضمنت كلمات أغنية لمون نعناع للفنان حمد حماقي:

هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا

ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جدا من بعده ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق.

ومن المقرر أن يقوم محمد حماقي بطرح عدد من الأغنيات «السنجل» في موسم صيف 2023، ويتعاون من خلالها مع عدد من الملحنين والشعراء، والتي بدأها بأغنية لمون نعناع.

حفل محمد حماقي في مهرجان قرطاج

ويستعد محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن فاعليات مهرجان قرطاج للموسيقى والغناء الدولي، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، وتم نفاذ جميع تذاكر الحفل وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنظمة.