المدن الأكثر تأثرا بالموجة الحارة اليوم.. بينها سوهاج وأسوان

موجة شديد الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة تشهدها دول العالم كافة على مدار الفترة الحالية، جعلت الكثير من خبراء المناخ يتخوفون من الآثار الناجمة عن التطرف المناخي، وينتظر الكثير من المواطنين انخفاض درجات الحرارة وانكسار تلك الموجة الحارة؛ لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة بدءًا من غدٍ السبت، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء، مؤكدة أنّه بدءًا من السبت تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية.

المدن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن المدن الأكثر تأثرًا بارتفاع درجة الحرترة اليوم، إذ تأتي محافظة أسوان وقنا في المقدمة، لتسجل درجة الحرارة العظمى بهما 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية، ثم تأتي بعدها محافظات الوادي الجديد والأقصر وسوهاج، لتسجل درجة الحرارة العظمى بهم 43 والمحسوسة 44 و45 درجة مئوية.

وتأتي في المرتبة الثالثة للمدن الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة رأس غارب وشلاتين وأسيوط والفردقة وأبو سمبل، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى بهم للعظمى 42 وللمحسوسة 45 درجة لبعضهم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 28 يوليو

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.