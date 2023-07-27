«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل موعد انتهاء الموجة الحارة وبدء انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، أذ يتوقع خبراؤها أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء اعتبارًا من بوم السبت المقبل الموافق 29 يوليو، ويكون ذلك الانخفاض على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية مع استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وعن طقس يوم السبت والأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة ل حالة الطقس بدء من يوم الإثنين وحتى الأربعاء، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت أول أيام انخفاضها

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية