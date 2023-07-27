هل تستمر موجة ارتفاع درجات الحرارة؟.. هيئة الأرصاد الجوية تجيب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر العديد من البلدان على مدار الأسبوعين الماضيين بموجة حارة غير مسبوقة طالت دول نصف الكرة الشمالي «دول أوروبا، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي والمغرب العربي».

أسباب الموجة الحارة

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد، في فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الأسباب الفنية لتلك الموجة الحارة تتمثل في:

- وجود منخفض السودان الموسمي الذي امتد ليؤثر على العديد من المناطق منها مصر، مناطق من أوروبا، منطقة الشرق الأوسط.

- هذا المنخفض دائما ما يسبب ارتفاعا في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة.

- متوقع من يوم السبت المقبل الموافق 29 يوليو 2023 سيبدأ المنخفض، يتجه للمناطق الشرقية ويستمر تأثيره على منطقة شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي بإرتفاع في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة بمصر.. السبت المقبل

- المناطق الغربية سيتم انخفاض درجات الحرارة بها بشكل ملحوظ نتيجة امتداد المرتفع الجوي الذي يتقدم تدريجيا باتجاه الشرق، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة مع تقدم المرتفع الجوي، وتتأثر به مصر اعتبار من يوم السبت ويصاحبه انخفاض في درجت الحرارة.

- تأثير هذه الموجة بسبب القبة الحرارية التي استمر تأثيرها على مدار الأسبوعين الماضيين وأدت إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتجاوزت الحرارة حاجز الـ40 درجة.

- ابتداء من يوم السبت سيتم انكسار تلك الموجة، ويبدأ تسريب الهواء البارد الساقط من طبقات الجو العليا ويسبب انخفاض درجات الحرارة.

- نتيجة وجود الرطوبة المرتفعة التي تصل نسبتها أحيانا على السواحل الشمالية ما بين 90% إلى 95% أما المناطق الداخلية مثل الوجه البحري والقاهرة تصل نسبة الرطوبة ما بين 80 و85% .

- كلما اتجهنا للجنوب تقل نسبة الرطوبة وتصل إلى 40% و35% في جنوب البلاد.

- نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة يكون الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم الواقعية التي تسجلها.

- درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة بدءا من السبت 36 درجة، مع ارتفاع نسب الرطوبة درجة الحرارة المحسوسة سيكون من 38 إلى 39 درجة مئوية.

- يوم الجمعة ستكون درجة الحرارة مرتفعة

- يوم السبت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و36 درجة.

- السواحل الشمالية من 31 إلى 32 درجة.

- جنوب سيناء من 39 إلى 41 درجة.

- شمال الصعيد من37 إلى 40 درجة.

- جنوب الصعيد 41 إلى 43 درجة في الظل.