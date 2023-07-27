بشرى سارة من «الأرصاد» للمواطنين: درجات الحرارة تنخفض بعد غد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف على كافة الأنحاء يوم السبت المقبل، مع استمرار الارتفاع في درجة الرطوبة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر منشورها، أن يوم السبت المقبل سيشهد انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة، وإليكم درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة علي القاهرة الكبرى.

- تبلغ درجة الحرارة غدًا الجمعة: الكبرى 38، والصغرى 26 درجة مئوية.

- السبت: الكبرى 36، الصغرى 24 درجة مئوية.

الأحد: الكبرى 35، الصغرى 24 درجة مئوية.

دجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45، والمحسوسة 46 درجة مئوية