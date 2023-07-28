هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟.. «التعليم» تكشف التفاصيل

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال رصد وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أدى امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي نحو 798 ألف طالب وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية، وسط إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مراجعة أعمال رصد وتقدير الدرجات، قبل الإعلان الرسمي تجنبا لحدوث أية أخطاء، موضحا أن جميع أعمال التصحيح انتهت بشكل منضبط، دون أخطاء.

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة وتحمل مفاجآت سارة للطلاب المجتهدين، مشيرا إلى أن جميع محاضر الغش الإلكتروني التي تم تحريرها خلال الامتحانات، تم إحالتها للشؤون القانونية، للتحقيق، لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد المخالفين.

كل طالب سيحصل على درجاته المستحقة في نتيجة الثانوية العامة

وقال وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها في نتيجة الثانوية العامة، لافتا إلى أنه لا يمكن المساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عملت على مواجهة الغش الإلكتروني، من خلال تشكيل فرق مكافحة الغش الإلكتروني، لضبط جميع الطلاب المخالفين، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

ونوه وزير التعليم، بأن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، مبشرة للغاية، وأن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في العديد من المواد، سواء طلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، مؤكدا أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.