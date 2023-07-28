يعتمد الدكتور رضا حجازي وزرير التربية والتعليم والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة نتائج امتحانات الثانوية 2023، ومن ثم يتم إتاحتها عبر المواقع الإخبارية المختلفة حيث يمكن للطلاب بالاسم فقط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات علمي وأدبي الدور الأول وذلك في اليوم التالي عبر اعتمادها في جميع مدارس الثانوية العامة المنتشرة بالقرى والمراكز والمحافظات ومعرفة تفاصيل درجات المواد المختلفة.

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات علمي وأدبي الدور الأول

وكشفت مصادر مطلعة بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يمكن للطلاب الاطلاع من خلال بالاسم فقط على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات علمي وأدبي الدور الأول عبر المواقع الإلكترونية أو موقع وزراة التربية والتعليم ولكن يجب أن يكون من خلال كتابة رقم الجلوس والاسم معا لمعرفة النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي السياق ذاته، ناشدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط لها اختبارات القدرات 2023 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكدة في تقرير لها أنه لن يتم موعد التسجيل لاختبارات القدرات عن الموعد المعلن سابقا وهو ان 3 أغسطس المقبل اخر موعد لها.

تنسيق الجامعات 2023

وأكدت الوزارة أن الكليات منتظمة في إجراء اختيارات القدرات 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.