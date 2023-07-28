نتيجة الثانوية العامة 2023.. قائمة الأوائل خلال ساعات

من المتوقع أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للاعتماد خلال ساعات قليلة وكذلك قائمة الأوائل، حيث تبذل قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا جهودا كبيرة للانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمراجعتها جيدا تمهيدا لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم لاعتمادها مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بما فيها قائمة الأوائل، ستوفرها «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، بمجرد الاعتماد مباشرة، على أن تتيحها وزارة التربية والتعليم في المدارس في اليوم التالي من إعلانها، ومن المقرر أن توجه المديريات التعليمية على إعلانها في أماكن ظاهرة في المدارس دون جمع أي مبالغ مالية من الطلاب.

هل حصل أحد على 100% في نتيجة الثانوية العامة؟

وعن احتمالية حصول أحد الطلاب على 100% في نتيجة الثانوية العامة؟، خاصة من طلاب قائمة الأوائل، أكدت مصادر أن الأول لم يحصل على 100%، لافتةً إلى أن عملية التصحيح تمت بشكل إلكتروني وفق عدة مراحل تضمن أن يحصل الطاب على حقوقه كاملة.

يبدأ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تسليم نتيجة الثانوية العامة إلى الكنترولات لإعدادها في صورتها النهائية لجميع الطلاب سواء النظاميين أو المؤجلين عن العام الماضي، أو حتى المنازل، وفق قاعدة البيانات المتاحة لديهم، وبعد عملية التسليم، تبدأ الكنترولات تحديد قائمة الأوائل.

موقف درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين والراسبين في مادة أو 3، بعد مراجعة درجات الطلاب بالثانوية العامة 2023، وذلك وفق القواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن.