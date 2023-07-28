نتيجة الثانوية العامة 2023.. جاهزة للاعتماد خلال 48 ساعة

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي ستكون جاهزة للاعتماد خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عملية التصحيح الإلكتروني لجميع المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.

تفاصيل مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي أعلن في تصريح صحفي، أنها ستكون مُبشرة للطلاب وأولياء الأمور، وسيحصل كل طالب على حقه، خاصة مع تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني يضمن النزاهة والشفافية، ومرور ورقة الإجابة بالعديد من مراحل التدقيق في كل ما كُتب فيها سواء من بيانات أساسية عن الطالب كالاسم والمدرسة ورقم الجلوس، أو الإجابات نفسها.

ضوابط تحديد أوائل الثانوية العامة

وتشمل نتيجة الثانوية العامة 2023، قائمة الأوائل، ويجري تحديدها بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وحصر أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات وتشكيل لجنة عليا لفحص أوراق الطلاب، كما يشترط ألا يكون الطالب «من الأوائل»، سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، كما يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، قدّم الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، نصائح مهمة لأولياء الأمور والطلاب بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، أولها ضرورة الاحتواء النفسي للأبناء من قبل الآباء، وتعزيز أثر التعلم فينبغي على أفراد الأسرة أن تحتفل بنجاح الطالب وفقاً لقدراته ومستواه دون المقارنة بنجاحه مع أقرانه من الأهل والأصدقاء، فلكل طالب قدراته واستعداداته الخاصة به والمتفردة عن الأخرين.

وشدد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة إثراء مقومات الرضا عن الذات فينبغي على أفراد الأسرة قبول نتيجة الطالب أياً كانت وتحفيز وتشجيع الطلاب مهما كانت النتيجة تدعيماً لمقومات الرضا عن الذات والابتعاد عن توجيه اللوم أو التقصير.