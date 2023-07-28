نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي وزارة التربية والتعليم

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تُجرى حالياً المراجعات النهائية للنتيجة قبل اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والذي أكد أن النتائج مُبشّرة، ونوه بأنّ عملية التصحيح تتم إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط علمي وأدبي ستوفرها «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، في إطار دورها الخدمي والتربوي والتعليمي، إذ خصصت رابطًا إلكترونيًا يُسجّل الطالب بياناته الرسمية عليه كالاسم والشعبة، ويحصل على النتيجة مباشرة عقب اعتمادها بالدرجات شاملة في جميع المقررات الدراسية التي أدى فيها الامتحان.

وعن طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حددتها «الوطن» في السطور التالية:

- يدخل طالب الثانوية العامة على رابط «الوطن» الإلكتروني.

- يكتب طالب الصف الثالث الثانوي اسمه رباعياً.

- يختار الطالب شعبته سواء العلمية «علمي علوم أو علمي رياضة» أو الشعبة الأدبية.

- يكتب الطالب رقم جلوسه والذي أدى من خلاله امتحانات الثانوية العامة.

- يدون الطالب محافظته التي تتبعها مدرسته الثانوية.

- يُدوّن الطالب رقم الهاتف المحمول الخاص به.

- يُسجّل طالب الثانوية العامة البريد الإلكتروني الخاص به.

نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور رضا حجازي، أنّ نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي عُقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وبنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

وأشار الدكتور رضا حجازي، في بيان سابق له، إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023، عُقد ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، موضحًا أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أيّ معوقات، وبالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

اقرأ أيضاً: نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. الأول لن يحصل على مجموع 100%

اقرأ أيضاً: تسكين الدرجات غدا قبل إعلان نتيجة ثالثة ثانوي عام 2023 علمي وأدبي

اقرأ أيضاً: نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. نسبة النجاح في 10 مواد